Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Akılalmaz olay! Kız arkadaşını demir çubukla bayıltana kadar dövdü! - Haberler

Son dakika... Akılalmaz olay! Kız arkadaşını demir çubukla bayıltana kadar dövdü!

DHA

Antalya'da, 2 çocuk babası Ali Y. (30),birlikte yaşadığı Serpil Ü.'yü yüzmek için gittikleri deniz kenarında, demir çubukla bayıltana kadar dövdü. Gözaltına alınan Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi

kadına şiddet

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu sabah saatlerinde, Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde kadına yönelik kan donduran bir dehşet yaşandı. İddiaya göre Ali Y. (30),2 çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. ile yüzmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Ali Y. ve Serpil Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubuğu Ali Y.'nin başına vurdu.Yaralanan Ali Y. de aynı demir çubukla Serpil Ü.'ye saldırdı.

DEMİR ÇUBUKLA DAKİKALARCA DÖVDÜ

DHA'daki habere göre Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde, demir çubuğu dakikalarca Serpil Ü.'ye vurdu. Serpil Ü., aldığı darbelerin etkisiyle bayılırken, Ali Y. çocuklarını alıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ü., ilk müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

"ÇOK SİNİRLENDİM DÖVDÜM"

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürülen Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik kayyum açıklaması - HABERLER
GÜNDEMSoylu'dan kayyum açıklaması!
Son dakika haberi! Fırat'ın doğusuna bordo bereli general!
GÜNDEMFırat'ın doğusuna 'bordo bereli' atama!
Bir garip ceza: “Kaza değil cinayet”
GÜNDEMBir garip ceza: “Kaza değil cinayet”
22 Ağustos Hadi ipucu 12.30 sorusu: Manchester City idmanına katılan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir? Hadi Magazin
GÜNDEMHadi ipucu sorusu ve cevabı 22 Ağustos
Son dakika... Sayısız sorti yaptı! Otelde ölü bulundu! Teşekkürler Yurii! - Haberler
GÜNDEMTeşekkürler Yurii!
SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli'den yangın söndürme uçağı açıklaması: İşimize yaramıyor
GÜNDEMBakan Pakdemirli: İşimize yaramıyor, kullanmak ...
Son dakika! Plakayı 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatıp geldi, kurşun yağdırdı - Haberler
GÜNDEM'Evleniyoruz' plakalı araçla kurşun yağdırdı
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019 - 2020 takvimi ve yeni düzenlemeler
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak? MEB takvimi
Son dakika! Büyükada'da kahreden görüntüler! Vatandaşlar faytoncuya tepki gösterdi - HABERLER
GÜNDEMBüyükada'da kahreden görüntüler! Vatandaşlar ...
Son depremler 22 Ağustos 2019 - Kandilli Rasathanesi depremler - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEMSon depremler 22 Ağustos - Kandilli Rasathanesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X