İstanbul için fırtına uyarısı AKOM'dan önemli bir uyarı geldi. Açıklamada İstanbul'da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı ifade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulunuldu.

İHA'nın haberine göre AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi beklendiği kaydedildi.

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin edildiği belirtilerek, olumsuz hava koşullarının cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiği ifade edildi. Fırtına nedeniyle de yaşanabilecek olumsuzluklara (Ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

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*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir