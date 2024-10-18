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        Haberler Gündem Son dakika: Aksaray- Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, 25 yaralı

        Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, 25 yaralı

        Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve en kısa zamanda sonuçlandırılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 07:42 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:04
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        Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, 25 yaralı
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        Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

        Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

        Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

        VALİDEN KAZA AÇIKLAMASI

        Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

        Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

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