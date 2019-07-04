Aksaray’da Cizre’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aksaray-Ankara karayolu 57’nci kilometresinde meydana geldi. Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YORUMLAR