Aksaray'daki baba dehşetinde sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Kan donduran olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı.

İHA'nın haberine göre, ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağıya attı.

Katil zanlısı daha sonra aynı balkondan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 2 kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden cani baba da bugün hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.