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Akşener'den Bahçeli'ye: "Evinde dinlen!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi iadesine ilişkin, "Yargıtay Başsavcılığının iddianamesindeki eksikliklere yönelik, Anayasa Mahkemesi raportörünün, bu eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman normal bir prosedür gibi görünüyor" dedi. Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunup, "Son hadiselere baktığımız zaman, ben, kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak, kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye, biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum" dedi

SON DAKİKA: Akşener'den Bahçeli'ye:
Akşener'den Bahçeli'ye: "Evinde dinlen!"
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AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya programı kapsamında, partililer tarafından Yunak ilçe girişinde meşalelerle karşılandı. Kalabalık bir araç konvoyuyla Tuzlukçu ilçesine gelen Akşener, Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı makamında ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GAZETECİLERE AÇIKLAMADA BULUNDU

AA'da yer alan habere göre Meral Akşener, ziyaret çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana şehir şehir, ilçe ilçe gezerek, esnafı ziyaret ettiğini anımsattı. Esnafı gezerken, işsiz gençlerle, çiftçilerle, üreticilerle konuştuklarını ifade eden Akşener, görüşmelerle ilgili çözüm önerilerini de grup toplantısında dile getirdiklerini söyledi.

AYM'NİN, HDP'NİN KAPATILMASI İSTEMLİ İDDİANAMEYİ İADESİ

Akşener, bir gazetecinin, "HDP'nin kapatılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından iade edildi. Bu karara tepki gösteren Sayın Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması çağrısında bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"HIZLI HAZIRLANMIŞ EKSİKLİKLER OLMUŞ"

"Ben hukukçu değilim. Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığının iddianamesindeki eksikliklere yönelik, Anayasa Mahkemesi raportörünün, bu eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman normal bir prosedür gibi görünüyor. Bir de Sayın Bahçeli sürekli olarak 'Hadi hadi, kapatın kapatın' dediği için yaptığı baskı yüzünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı çok hızlı hazırlamış, eksiklikler olmuş, muhtemelen bunlar yeniden gözden geçirilecektir."

"TEFEKKÜRE VE EVİNDE DİNLENMEYE DAVET EDİYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ikinci kez, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını talep ettiğini hatırlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada iki şey var. Birincisi Sayın Bahçeli, çok mübarek bir isim olarak tanımladığı, muhterem bir isim olarak tanımladığı ve 2023'te Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ikinci defa, yani anayasa ile ilgili bir sorun olduğu ve ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye'de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir pozisyonda çok muhterem ve çok mübarek kabul ettiği cumhurbaşkanı adayının üzülmesini muhtemelen istemediği için 'ne olur, ne olmaz' diye bugünden Anayasa Mahkemesi'ni taşlamaya ve oklamaya başladı.

Bu tür çok üst perdeden ve racon kesen davranış biçimlerinin hukuka, demokrasiye ve insan haklarına, hiçbir şeye, 150 yıllık demokrasi tarihimize, eksik gedik de olsa uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman, ben, kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak, kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye, biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum."

Akşener, daha sonra Akşehir ilçesine geçerek esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü.

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