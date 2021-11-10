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Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Akşener'in konvoyunda korkutan kaza - Haberler
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Son dakika haberler... İYİ Parti lideri Akşener'in konvoyunda korkutan kaza

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenaze töreninden dönen İYİ Parti lideri Akşener'in konvoyunda korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda ciddi bir tehlike atlatılırken, yaralanan olmadığı öğrenildi

SON DAKİKA: Akşener'in konvoyunda korkutan kaza - Haberler
Akşener'in konvoyunda korkutan kaza
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Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş (56) bugün toprağa verildi.

Yavaş’ın kardeşinin cenaze töreninden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda ise korkutan bir kaza meydana geldi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Beypazarı’ndan dönen konvoyun önüne bir köpek çıktı. Bu sırada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı yoldan çıktı. Olayda ciddi bir tehlike atlatılırken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

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