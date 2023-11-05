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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Akşener, Özgür Özel'i tebrik etti

        İYİ Parti lideri Akşener, Özgür Özel'i tebrik etti

        İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:10
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        Akşener, Özgür Özel'i tebrik etti
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        İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Sayın

        Özgür Özel'i tebrik ediyor; Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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