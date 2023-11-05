İYİ Parti lideri Akşener, Özgür Özel'i tebrik etti
İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti
Giriş: 05.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:10
İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Sayın
Özgür Özel'i tebrik ediyor; Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum."
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir