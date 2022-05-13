DHA

İlçede 6 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda, polisi arayan Afganistan uyruklu İmran A. ev arkadaşını oturdukları binanın merdiven boşluğunda kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine giden polis ekipleri Ahmad S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren İmran A., 7 kişi aynı evde kaldıklarını, sabah işe gitmek için evden çıktığında Ahmad S.'nin diğer iki arkadaşı Muhammad H. (21) ve Kalender H. (21) ile birlikte evde yalnız kaldığını söyledi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Öte yandan şüpheli durumda aranmaya başlanan Muhammad H.'nin evde kalan bir arkadaşını arayarak pasaportunu getirmesini istediği cinayetle ilgili de "Hak etti yaptım" dediği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan şüpheliler Muhammad H. ile Kalender H., önceki gün Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin öldürdükleri arkadaşlarıyla alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları ardından cinayeti işleyip evden kaçtıkları tespit edildi. Şüpheliler evden ayrılırken bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.