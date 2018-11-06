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SON DAKİKA! Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi bitti

Son dakika haberine göre; Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

06 Kasım 2018 Salı, 16:32 | Güncelleme: İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, ligde 11 hafta geride kalırken, topladığı 12 puanla 13. sırada yer aldı. 

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Yorumlar 5
  • Misafir 2 dakika önce
    çok manidar bir zamanlama.. anlayan cok iyi anladı... !!!
  • Misafir 7 dakika önce
    Alanyaspor yonetimini tebrik ederim gec kalmis kararlari icin (!!) Mesut Bakkal hangi takimda sezon tamamlamis simdiye kadar? Sezon sonuna dogru kume dusmemeye oynayan takimlari "motive etmekteki" becerisini kabul ediyorum ama sezon basinda aldigi hicbir takimla bir basarisi olamayan ve sezonu dahi tamamlayamayan teknik direktor tipinin onde gelen orneklerinden birisi. Bir digeri bakiniz Mehmet Ozdilek.
  • Misafir 30 dakika önce
    hep fener mac oncesi, hep ayni aga
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