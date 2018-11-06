Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, ligde 11 hafta geride kalırken, topladığı 12 puanla 13. sırada yer aldı.

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