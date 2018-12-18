TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görüşmelere katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneler indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıtdışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu" ifadesini kullandı.

Berat Albayrak, "Türkiye'de 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payı yüzde 43,2 idi. Bu rakam 2018 bütçesinde yüzde 9, 2019 bütçesinde de yaklaşık yüzde 12." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ