Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Son dakika! Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti

PFDK

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 10. hafta müsabakalarından sonra farklı mecralardan yayınlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ise bir televizyon programında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden Ömer Sağıroğlu ve Ertuğrul Doğan'ın da aynı gerekçeyle disipline verildiği aktarıldı.

SERGEN YALÇIN, PFDK'DA

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tedbirli olarak disipline verildi.

Ligin 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören 47 yaşındaki teknik adamın, sportmenliğe aykırı hareket, hakaret ve tedbire uymama gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

KASIMPAŞA'DAN 2 FUTBOLCU

Kasımpaşa'da forma giyen Veysel Sarı ile Ramazan Köse, PFDK'ye sevk edildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan müsabakadan sonra rakip takım soyunma odasında yaşanan olaylara karışan Veysel ile Ramazan, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.

Ayrıca lacivertli-beyazlı kulübün görevlisi Uğur Zorçelik de aynı gerekçeyle PFDK'ye gönderildi.

Süper Lig'den Galatasaray, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da farklı sebeplerle PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe, sportmenliğe aykırı açıklamanın yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de disipline verildi.

ÜMRANİYESPOR'DAN KURAL HATASI

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

İstanbul ekibi, 1-0 mağlup olduğu Ekol Göz Menemenspor maçında sahada fazla yabancı oyuncu bulundurduğu gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un antrenörü Zafer Şahin ile Adanaspor Kulübü de disipline verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Mehmet Sepil oldu
FUTBOLKulüpler Birliği yeni başkanını seçti
18 kulüp, UEFA'yı kınadı
FUTBOL18 kulüp, UEFA'yı kınadı
Serdar Ali Çelikler yazdı: Bundan sonra top sende Ersun Hocam!
FUTBOL"Bundan sonra top sende Ersun Hocam!"
Ali Koç: "Fenerbahçe yenilince Türk futbolu temizlendi mi?"
FUTBOL"Fenerbahçe yenilince Türk futbolu temizlendi mi?"
Fatih Terim: Real Madrid'e yenilseniz kim ne diyecek?
FUTBOL"Real Madrid'e yenilseniz kim ne diyecek?"
Son dakika! Fenerbahçe için 2 bomba transfer iddiası (Fenerbahçe haberleri)
FUTBOLFenerbahçe için 2 transfer iddiası
Cenk Tosun, Andre Gomes'in sakatlandığı anı anlattı: Şoka girmiş ağlıyordu - Haberler
FUTBOL"Şoka girmiş ağlıyordu"
Radamel Falcao, İspanya'dan müjdeyi verdi: İyileşiyorum! Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOLFalcao müjdeyi verdi: İyileşiyorum
Galatasaray'da Ocak operasyonu! GS son dakika transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray'da Ocak operasyonu!
Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor!
FUTBOLKrasnodar maçı öncesi büyük sıkıntı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X