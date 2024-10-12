İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 ilde “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonları düzenlendi.

95 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonlarda; İzmir’de Erkan Bulu, Kahramanmaraş’ta Vahdettin Yardım, Konya’da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya’da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep’te cezaevinde olan Cuma Ali Dursun Bursa’da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt’te cezaevinde olan Rıdvan Dündar’ın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne üye 95 şüpheli yakalandı.