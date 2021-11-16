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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Michel, telefonla aradığı Aliyev'e Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili tedirginliğini belirtti.

Aliyev ise Ermenistan'ın Şuşa, Laçın ve Kelbecer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunduğunu bugün ise geniş kapsamlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonuna gereken karşılığın verildiğini ifade etti.

Aliyev, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu söyledi.

Görüşmede, Aliyev ve Michel, Azerbaycan ile AB ilişkilerinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.

AZERBAYCAN AB İLE YAKIN PARTNER OLMAK İSTİYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile başta enerji ve ulaşım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

Bayramov, Brüksel Basın Kulübü'nde düzenlenen AB-Azerbaycan ilişkileri konulu panelde konuşma yaptı.

Karabağ savaşında Ermenistan'ın tahrip ettiği demir yolu ağlarını yeniden inşa etmek için çalışmaları bulunduğunu aktaran Bayramov, Ermenistan'ın da bu ağ sisteminin bir bölümüne dahil olabilmesi için Azerbaycan'ın rıza gösterdiğini belirtti.

Demir yolu ağı inşasının Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya ve Ermenistan arasında bağlantılar kurulmasında rol oynayacağını belirten Bayramov, bu ulaşım güzergahlarının Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridoru için de fayda sağlayacağını dile getirdi.

Bayramov, bu projeden sadece belirli ülkelerin değil tüm bölge ülkelerinin karlı çıkabileceğini, Güney Kafkasya'da iş birliğinin artırılmasına katkı sağlamak istediklerini bildirdi.

Bayramov, "Maalesef bu konularda Ermenistan'dan kesin bir karşılık alamadık." ifadesini kullandı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Çalışma Grubunda bazı olumlu sinyaller geldiğini aktaran Bayramov, "Yakın gelecekte Ermenistan'dan bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ve somut sonuçlar alabilmek için gerçek adımların atılması konusunda bir teyit almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.