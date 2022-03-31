Aliyev ile Paşinyan 6 Nisan'da görüşecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 6 Nisan'da Brüksel'de bir araya geleceğini söyledi.

Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi ve barış müzakerelerinin başlatılmasıyla ilgili tüm konularda anlaşmayı umuyorum" dedi. Ermenistan'ın "barış müzakerelerinin hemen başlamasına hazır olduğunu" söyledi.

ALİYEV: EN KISA ZAMAN BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan'la barış anlaşması imzalamaları gerektiğini belirterek "Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum." dedi.

Ermenistan'la normalleşme sürecinden bahseden Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yeni bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Aliyev, "Bu görüşmenin verimli olacağını umuyorum. Daha önce birkaç görüşme gerçekleştirdik ve biz barışa doğru ilerlemeliyiz, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan'la barış anlaşması imzalamalıyız. Azerbaycan, bunun için ana prensiplerini takdim etti." ifadesini kullandı.

Karabağ sorununun bittiğini, şimdi de Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerini düzenlemenin zamanının geldiğini belirten Aliyev, "Ermenistan yetkililerinden belirli mesajlar alıyoruz. Yakın zamanda bana verilen bilgiye göre, onlar bizim teklifimizi kabul edilebilir buluyorlar. Bu çok iyi bir haber ve umarım Brüksel'deki toplantıda bu konu netleşir." diye konuştu.

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