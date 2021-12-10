Son dakika: Almanya Başbakanı Scholz, Macron ile ilk kez görüştü

İlk görüşme: Scholz ile Macron bir araya geldi 0:00 / 0:00

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Angela Merkel'in ardından göreve gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başbakan olarak ilk kez Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Scholz görüşme sonrasında, "Macron ile Avrupa'yı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz bunu konuştuk" açıklamasında bulundu.

Macron ile Scholz'un, Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, blok içindeki ve dışındaki krizleri görüşmesi bekleniyordu.

Fransız yetkililer, iki liderin Rusya ve Ukrayna gerginliğini görüşeceğini söylemişti.

Macron, Scholz ile iyi ilişkiler kuracağını söylemişti. Öte yandan Merkel ile Macron da yıllarca dostane bir ilişki kurmuş bazı konular da anlaşmazlık yaşamışlardı.