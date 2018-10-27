Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop kentinde Movie Park adlı eğlence merkezine bomba ihbarı yapıldı, binlerce kişi tahliye edildi. Almanya'nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan Movie Park'a eğlenmeye gelen 11 bin kişi bomba ihbarı üzerine zor anlar yaşadı. Eğlenmeye giden binlerce kişi bomba ihbarı üzerine parkı panik içerisinde boşaltmak zorunda kaldı. Bomba ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, bomba imha ekibi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Eğlence alanında saatlerce süren aramalar sonucunda bomba bulunamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Park alanı çevresinde trafik felç oldu, insanlar korku içerisinde parktan ayrılmak zorunda kaldı.

Eğlence merkezi yetkilileri, asılsız bomba ihbarı üzerine açıklama yaparak ziyaretçilerden özür diledi.

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