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Almanya'da koalisyon protokolü onaylandı

Almanya'da Sosyal Demokratlar (SPD), olağanüstü parti kongresinde yapılan oylamada yüzde 98'in üzerinde bir çoğunlukla Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üzerinde anlaştıkları koalisyon protokolünü onayladı

Son dakika! Almanya'da koalisyon protokolü onaylandı
Almanya'da koalisyon protokolü onaylandı
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İHA

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 51. federal hükümeti kurmak için çalışma yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yetkilileri, 24 Kasım’da koalisyon protokolünde mutabakata varmasının ardından SPD, olağanüstü parti kongresinde yapılan oylamada yüzde 98,8’lik “evet” oyu ile söz konusu protokol metnini onayladı. Oylamada, 598 delege “evet”, 7 delege “hayır” ve 3 delege “çekimser” oy kullandı.

"4 YILDAN FAZLA HÜKÜMETTE KALMAK İSTİYORUZ"

Trafik Lambası koalisyonunun başbakan adayı Olaf Scholz oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Evet, şimdi işe başlayalım" ifadelerini kullanarak, hükümette dört yıldan fazla kalma hedefini dile getirdi. Scholz, "Koalisyon dostça bir şekilde birlikte çalışmak ve yeniden seçilmek için ortaya çıktı" dedi.

SPD seçim programının çoğunun koalisyon anlaşmasında bulunabileceğini vurgulayan Scholz, örnek olarak saati 12 euroluk asgari ücreti göstererek, "12 euroluk asgari ücret gelecek, orası kesin" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ İLK GÖREV"

Scholz ayrıca, özellikle aşılanmamış kişiler için daha katı korona kısıtlamalarını savunarak, aşılamanın artırılması gerektiğini belirtti. Scholz, "Vatandaşların sağlığını korumak ve salgınla tüm gücümüzle mücadele etmek üstesinden gelmemiz gereken en önemli ilk görev" dedi.

Koalisyon protokolünü oylayan bir diğer koalisyon ortağı Yeşiller ise, oylama sonucunu pazartesi günü açıklanacağını bildirdi. Hür Demokrat Parti (FDP), ise yarın düzenleyeceği genel kurulda protokol metinini oylayacak.

Koalisyon protokolünün 7 Aralık günü imzalanması ve 8 Aralık'ta ise Scholz parlamentoda yapılacak oylama ile Almanya’nın yeni başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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