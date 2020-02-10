Almanya'da 'mini Merkel' depremi!

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Almanya'da Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratların (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer'ın gelecek yıl yapılacak seçimlerde şansölye adayı olmayacağı bildirildi.

Reuters'ın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kramp-Karrenbauer yaz aylarında parti liderliğini bırakarak, CDU'nun içerisinden bir şansölye adayı belirlenmesi için seçim organize edecek. Alman siyasetçinin istifa kararını bir parti toplantısında açıkladığı ifade edildi

Halen Almanya Savunma Bakanı olan Kramp-Karrenbauer'in Merkel'in isteği üzerine bakanlık görevine devam edeceği belirtildi.

Uzun yıllardır Almanya'yı yöneten Angela Merkel geçtiğimiz yıl 2021 yılında yeniden aday olmayacağını açıklayarak, CDU liderliğinden de istifa etmişti. Almanya'da Merkel'in veliahtı olarak gösterilen ve 'mini Merkel' yakıştırması yapılan Kramp-Karrenbauer CDU'nun lideri olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Thüringen eyaletinde yapılan seçimlerde CDU, aşırı sağcı AfD ile birlikte ortak bir adayı desteklemiş, aşırı sağ ile yapılan iş birliği nedeniyle CDU ve Kramp-Karrenbauer'in liderliği ağır bir şekilde eleştirilmişti.