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Almanya'da yeni dönem: 12 yaşından büyükler koronavirüs aşısı yaptırabilecek!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 12 yaşından büyük çocukların koronavirüse karşı aşı olma imkanına sahip olacağını söyledi. Mutasyonlara yönelik uyarıda bulunan Merkel, "Her zaman yeni mutasyonlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ne kadar hızlı aşı olunursa virüse karşı mücadele de o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Almanya'da yeni dönem: 12 yaşından büyükler koronavirüs aşısı yaptırabilecek! - Haberler
Almanya'da yeni dönem: 12 yaşından büyüklere aşı!
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AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlık'taki aşı zirvesi sonrası Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Angela Merkel, çocuklardaki aşılamaların eyaletler tarafından organize edileceğine işaret ederek, "12 yaşından büyük çocuklar da aşı olma imkanına sahip olacak." dedi.

Okulların tam zamanlı açık olması konusuna da değinen Merkel, bu konunun aşıdan bağımsız olarak ele alınmaya devam edileceğini aktardı.

Merkel, Biontech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin son derece güvenilir şekilde aşı teminini sürdürmesinin de sevindirici olduğunu kaydetti.

DİJİTAL AŞI SERTİFİKASI

Alman Başbakan, aşının iki dozunu da olanlar için uygulamaya girecek dijital aşı sertifikası konusunda, "Bu konudaki testler devam ediyor. Bu ya ayrı bir uygulama olarak sunulacak ya da var olan korona uygulamasına dahil edilecek. Kim hangisini isterse ikisinden birini seçebilir. Temmuz başına kadar kullanıma hazır olmasını planlıyoruz. Sertifika, AB ile tamamen uyumlu olacak." diye konuştu.

Kovid-19'un yeni mutasyonları konusunda uyarıda bulunan Merkel, "Her zaman yeni mutasyonlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ne kadar hızlı aşı olunursa virüse karşı mücadele de o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

Merkel, herkese aşı olmayı tavsiye ettiklerini ancak Almanya'da çocuklar ya da yetişkinler için Kovid-19 aşısının zorunlu olmadığını sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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