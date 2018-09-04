Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul'a geleceği duyuruldu.
Yazılı açıklamada,
"Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Sözkonusu çalışma ziyareti kapsamında Sayın Bakanımızla yapılacak görüşmelerin yanısıra konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBMM Başkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, AB sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.
Sayın Bakanımız 6 Eylül tarihinde Alman mevkidaşıyla birlikte İstanbul’daki Alman Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 2018/2019 eğitim-öğretim yılı açılışına iştirak edecektir." ifadelerine yer verildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ