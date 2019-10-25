Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyarette Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve işbirliği alanlarının yanı sıra, Almanya'nın 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devralacak olması bağlamında Türkiye'nin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Maas, dün Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Cumartesi günü Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri ele alacağını söylemişti.