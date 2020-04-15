AA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en iyi yatırımın DSÖ'yü güçlendirmek olduğunu söyledi.

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, virüsün sınır tanımadığını, karşılıklı suçlamaların da yararlı olmadığını belirtti.

Kovid-19'a karşı uluslararası arenada birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan Heiko Maas, "Pandemi ile mücadelede en iyi yatırımlardan biri, testlerin ve aşıların geliştirmesi ve dağıtılması için Birleşmiş Milletleri, özellikle de yetersiz finansmanı olan DSÖ'yü güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

RUSYA: ABD'NİN ÖNCELİĞİ SUÇLU BULMAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, ABD’de siyasetçilerin "daima suçlayacak birilerini bulduğunu" savundu.

ABD’nin Çin ve Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suçladığını belirten Zaharova, “Hillary Clinton’un mağlubiyeti nedeniyle Rusya’yı, ABD’deki sağlık sistemindeki sorunlar için de bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçluyorlar. ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Washington’un dün aldığı kararın son derece endişe verici olduğuna işaret ederek, “Bu, ABD’li yetkililerin salgın nedeniyle dünyada olanlara karşı oldukça bencilce bir yaklaşımıdır. Uluslararası toplumun ana gündeminde olduğu bir dönemde bu organizasyona yapılan söz konusu darbe, kınanması ve eleştirilmesi gereken bir adımdır.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ’nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD’nin örgüte sağladığı fonu askıya aldıklarını duyurmuştu.