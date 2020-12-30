Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Almanyada son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 1129 kişi hayatını kaybetti! - Haberler
ABONE OL

Almanyada son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 1129 kişi hayatını kaybetti!

Almanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 1129 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı. Ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye koronavirüs tanısı konuldu

SON DAKİKA: Almanyada son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 1129 kişi hayatını kaybetti! - Haberler
Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı!
0:00 / 0:00
AA

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zarif: ABD şeytanca ve şüpheli adımlar atıyor
DÜNYAZarif: ABD şeytanca ve şüpheli adımlar atıyor
Arjantin'de kürtaj yanlıları ve karşıtları sokakta!
DÜNYAArjantin'de kürtaj yanlıları ve karşıtları sokakta!
Venezuela, Rusya'da 10 milyon doz Sputnik aşısı alacak!
DÜNYAVenezuela, Rusya'da 10 milyon doz Sputnik aşısı ...
EN GÜÇLÜ ÇOCUK ÖLDÜ! Son dakika: Dzhambulat Khatokhov'dan kötü haber
DÜNYADünyanın en güçlü çocuğu öldü!
KORONAŞEHİR! Son dakika: Vuhan'da korkutan korona araştırması
DÜNYAVuhan'da korkutan salgın araştırması!
SON DAKİKA: ABD'li politikacı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haberler
DÜNYAABD'li politikacı koronavirüsten hayatını kaybetti
VAHŞET! Son dakika: Fransa'da Türk kadını öldürüp ormana gömdüler
DÜNYAFransa'da 25 yaşındaki Türk kadın vahşice öldürüldü!
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
DÜNYAİsrail'den Şam'a hava saldırısı
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYAJaponya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Rusya'dan, AB yaptırımlarına karşı ülkeye giriş yasağı uygulaması
DÜNYARusya'dan AB yaptırımlarına karşı hamle

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X