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Haberler Gündem Politika Son dakika: Altılı masa bir araya geldi
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Altılı masa bir araya geldi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderleri bir araya geldi

Son dakika: Altılı masa bir araya geldi
Altılı masa bir araya geldi
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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