ALTIN FİYATLARI 11 Nisan Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. Öte yandan Cumhuriyet altını ve Ata Altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da haberimizde yer alıyor. İşte 11 Nisan altın fiyatları...

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