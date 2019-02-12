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Altın fiyatları için haftaın ilk rakamlar geldi. Altın uzmanları bugün İngiltere'de büyüme ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirerek, hafta genelinde ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. 11 Şubat altın fiyatları haberimizde.