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Altın fiyatları yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da haftanın kapanış gününü yükselişte kapatan altın fiyatları, haftasonu itibariyle de devam ediyor. Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 15 Aralık haftasonu güncel Altın fiyatları ne kadar?