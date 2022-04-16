ALTIN FİYATLARI 16 Nisan Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki yani dün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. Öte yandan Cumhuriyet altını ve Ata Altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da haberimizde. İşte 16 Nisan altın fiyatları...

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