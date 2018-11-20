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Altın fiyatları dün düşüşle kapattı. Yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar olacak sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Anadolu Ajansı'ndan gelen verilere göre altın piyasasında, en düşük 208 bin 800, en yüksek ise 209 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 209 bin liradan tamamladı. İşte 20 Kasım canlı altın fiyatları