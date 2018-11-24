Altın fiyatları son dakika! 24 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 2018

Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı! Dün kapanışta altının gram fiyatı günü yüzde 0,38 azalışla 208,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 209 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yatay seyrederek 209 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 24 Kasım canlı altın fiyatları