Son Dakika Altın fiyatları! 31 Ocak çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Dün düşüşte olan altın bugün ise 222,10 lira ile yükselişe tekrar geçti. Uzmanları, dolar kurunun 5,30 liranın üzerinde kalması ve altının ons fiyatının yükseliş isteğini sürdürmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade etti. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 31 Ocak canlı altın fiyatları....