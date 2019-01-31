Son Dakika Altın fiyatları! 31 Ocak çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. 31 Ocak Perşembe günü yatırımcılar tarafından altın fiyatları merakla takip ediliyor. Altın uzmanları dün akşam Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktığını kaydetti. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 31 Ocak canlı altın fiyatları