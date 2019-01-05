Son Dakika Altın Fiyatları! 5 Ocak Gram Altın, Çeyrek Altın fiyatları ne kadar? Güncel Altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın fiyatında 16 yılın rekoru kırıldı! 2018'de yüzde 37,3 değer kazanan gram altın, yatırımcısına son 16 yılın en yüksek yıllık kazancını sağladı. Peki, Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Ocak altın fiyatları...