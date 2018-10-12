Son dakika altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları cuma gününe düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,87 artışla 232,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 230 bin, en yüksek ise 232 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 232 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 12 Ekim altın fiyatları...