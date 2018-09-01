Son durum altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın gram altın fiyatları 1 Eylül
01.09.2018 - 09:53 | Güncelleme:
Altın fiyatları bu haftayı da artışla tamamlayarak yükseliş trendini devam ettirdi. Altının gramı Cuma günü kapanışta yüzde 3,76 artışla 259,60 liradan tamamladı. Altın uzmanları yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydettiler. Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Eylül altın fiyatları bugün
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Altın fiyatları bu haftayı da artışla tamamlayarak yükseliş trendini devam ettirdi. Altının gramı Cuma günü kapanışta yüzde 3,76 artışla 259,60 liradan tamamladı. Altın uzmanları yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydettiler. Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Eylül altın fiyatları bugün
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