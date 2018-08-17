Son dakika altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları doların düşmesi ile beraber kan kaybetmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,65 azalışla 217,20 liradan tamamlayarak işlem gördü. 17 Ağustos Cuma günü çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları bugün...