Son dakika altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 8 Ekim

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Cuma günü kapanışta 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,21 azalışla 237,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 226 bin 200, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 226 bin 200 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?