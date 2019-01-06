SON DAKİKA Altın fiyatları! Altın düşüyor! 6 Ocak Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları düşüyor! Altının gram fiyatı bugüne düşüşle başlayarak 220,89 lira oldu. Altın uzmanları, "Bu yıl gram altının fiyatı 290 liraya kadar yükselebilir" dedi. Peki, Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 6 Ocak altın fiyatları...