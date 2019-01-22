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Altın fiyatları ile ilgili güncel veriler geldikçe detayları haberlerimizde sunmaya devame diyoruz. Altın uzmanları, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediklerini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Uzmanlar, altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemenin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Gram altında teknik olarak 217-227 lira bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bugün altının gram fiyatının 218-220 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." ifadekerini kullanıyor.