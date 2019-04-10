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Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın uzmanları piyasalarda bugün, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 240 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti. 10 Nisan altın fiyatları haberimizde.