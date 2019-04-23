SON DAKİKA altın fiyatları! Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son durum yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ancak bugün resmi tatil olduğu için Kapalıçarşı'dan güncel rakamlar gelmeyecek. Dünya piyasasında rakamlar güncellenmeye devam ediyor. Bugün altın alım satım işlemi dünkü kapanış fiyatlarıyla yapılacak. İşte alım satım işlemi için altın fiyatları