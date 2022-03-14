Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler ekonomik dalgalanmalara neden oluyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftayı sert bir düşüşle kapatan altının ons fiyatında da gerileme görüldü. Ons altın fiyatı 1972 dolardan kapanırken, gram altın fiyatı 937 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 14 Mart 08:00 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...