Canlı altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından gözlemleniyor. Gram altın %0,10 artış ile 996,99 TL olurken 22 ayar bilezik %0,06 artış ile 944,24 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte hafta ortasında "12 Ekim Çarşamba bugün altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?" sorularının yanıtları ile Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları...

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