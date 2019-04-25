SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları artışta! 25 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,92 artışla 240,70 liradan tamamladı. Altın yorumlarına göre; dolar kurunun yükselişin altının gram fiyatındaki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olduğunu söylüyorlar. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?