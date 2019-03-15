SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 15 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yeniden yükselişte. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,83 artışla 229,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 228 bin lira, en yüksek 229 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,76 azalışla 228 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?