SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları arttı! 9 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yeniden yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 1,47 artışla 228,00 liradan tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve avro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,80 değer kazandı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?