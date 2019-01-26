SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları arttı! Canlı altın fiyatları 26 Ocak

Altın fiyatları yükseliş trendini korudu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,92 artışla 219,00 liradan tamamladı. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,40 değer kazandı, altın yüzde 0,99, dolar yüzde 1,40 ve avro yüzde 1,60 değer kaybetti. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 26 Ocak canlı altın fiyatları