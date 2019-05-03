SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü! 3 mayıs canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yatırımcıları şaşırttı! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,69 azalışla 244,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne oldu? Standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 244 bin 100 liradan tamamladı.