SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü! 5 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 222 bin 950 lira, en yüksek 224 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,05 azalışla 222 bin 950 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?